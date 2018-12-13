 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Стороны конфликта в Йемене согласились возобновить экспорт нефти и газа

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Стороны конфликта в Йемене достигли соглашения по возобновлению экспорта нефти и газа.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на делегатов сторон в Швеции.

    Ранее эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед ас-Сабах заявил, что продолжение конфликта в Йемене несёт прямую угрозу всем странам Персидского залива.

    Также в ноябре правительство Йемена согласилось на участие в мирных переговорах, которые должны состояться в Швеции.

    Напомним, что ранее в ООН заявили о том, что в Йемене голодает 70% населения страны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi