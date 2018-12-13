Стороны конфликта в Йемене согласились возобновить экспорт нефти и газа

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Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Стороны конфликта в Йемене достигли соглашения по возобновлению экспорта нефти и газа.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на делегатов сторон в Швеции.
Ранее эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед ас-Сабах заявил, что продолжение конфликта в Йемене несёт прямую угрозу всем странам Персидского залива.
Также в ноябре правительство Йемена согласилось на участие в мирных переговорах, которые должны состояться в Швеции.
Напомним, что ранее в ООН заявили о том, что в Йемене голодает 70% населения страны.
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