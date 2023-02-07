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Стоимость нефти выросла после землетрясения в Турции и Сирии

Стоимость нефти выросла после землетрясения в Турции и Сирии Мировые цены на нефть во вторник поднялись на 1%.
Энергетика
7 февраля 2023 г. 10:01
Стоимость нефти выросла после землетрясения в Турции и Сирии

Мировые цены на нефть во вторник поднялись на 1%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы оценивают последствия разрушительного землетрясения в Турции и Сирии, одновременно сохраняя оптимистичные ожидания по спросу из Китая.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,99% - до 81,79 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,07%, до 74,9 доллара.

Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии произошло в понедельник. По данным СМИ, из-за землетрясения приостановлены операции в крупном турецком нефтеналивном порту Джейхан. А в Сирии приостановлена работа крупнейшего НПЗ в провинции Тартус.

При этом трейдеры по-прежнему надеются на оживление спроса из Китая после ослабления карантинных ограничений, что позитивно отразилось на прогнозах по экономике. Китай является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти, поэтому ожидания по экономике страны влияют на прогнозы спроса на нефть.

Инвесторы также обратили внимание, что Saudi Aramco днем ранее повысила мартовские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии, Европы и США.

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Версия на английском языке Oil rises following earthquakes in Turkiye and Syria

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