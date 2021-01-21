О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стоимость нефти усиливает снижение на неожиданном росте запасов в США

Стоимость нефти усиливает снижение на неожиданном росте запасов в США Поддержку нефти также оказывают слабый доллар и перспектива более крупного размера стимулирования экономики США
Энергетика
21 января 2021 г. 14:30
Стоимость нефти усиливает снижение на неожиданном росте запасов в США

Стоимость нефти в четверг днем усиливает утреннее снижение на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 14.03 (по бакинскому времени) цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,82% — до 55,62 доллара США за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,81%, до 52,88 доллара США за баррель.

В четверг цены на нефть снижаются после данных API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2,562 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 0,3 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в пятницу. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,167 миллиона баррелей.

"Запасы в США снижались на протяжении последних пяти недель, и это было одним из ключевых факторов, которые поддерживали цены на высоком уровне. Если минэнерго также подтвердит, что запасы нефти выросли, мы можем увидеть дальнейшую коррекцию цен", — сказал агентству Reuters вице-президент отдела сырьевых товаров Kotak Securities Равиндра Рао (Ravindra Rao).

В то же время аналитик отметил, что с другой стороны поддержку нефти оказывают слабый доллар и перспектива более крупного размера стимулирования экономики США. Джо Байден, который 20 января официально вступил в должность президента США, ранее предлагал пакет стимулирования на 1,9 триллиона долларов США. Проект был поддержан лидерами демократов в конгрессе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Oil prices further decline on unexpected rise in US stocks
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da neft ehtiyatlarının artması qiymətlərin azalmasına təkan verib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Обнародован состав счетной комиссии Милли Меджлиса
Обнародован состав счетной комиссии Милли Меджлиса
21 января 2021 г. 11:21
Американский аналитик о внешней политике США при президентстве Байдена
Американский аналитик о внешней политике США при президентстве Байдена
21 января 2021 г. 10:36
Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
19 января 2021 г. 12:19
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
18 января 2021 г. 18:19
На станцию 8 ноября Бакметрополитена назначен новый начальник
На станцию "8 ноября" Бакметрополитена назначен новый начальник
18 января 2021 г. 16:01
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
18 января 2021 г. 11:49
В Карабахе создадут Музей культуры
В Карабахе создадут Музей культуры
18 января 2021 г. 11:41
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
14 января 2021 г. 18:04
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
14 января 2021 г. 11:36
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
13 января 2021 г. 15:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi