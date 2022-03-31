О нас
Аудио новости

Стоимость нефти снизилась после решения США использовать стратегические резервы

Стоимость нефти снизилась после решения США использовать стратегические резервы Мировые цены на нефть в четверг утром упали примерно на 5% на новостях о том, что США могут высвободить миллион баррелей в сутки из стратегических резервов.
Энергетика
31 марта 2022 г. 09:25
Стоимость нефти снизилась после решения США использовать стратегические резервы

Мировые цены на нефть в четверг утром упали примерно на 5% на новостях о том, что США могут высвободить миллион баррелей в сутки из стратегических резервов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 4,26%, до 106,69 долларов США за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 5,43%, до 101,96 долларов.

Агентство Bloomberg сообщает о том, что Белый дом на фоне сохраняющейся нехватки нефти и высоких цен на бензин изучает возможность выделения из стратегических запасов примерно по миллиону баррелей "черного золота" ежедневно в течение нескольких месяцев.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать неоднозначную статистику по США. Так, запасы бензина и дистиллятов за неделю увеличились, хотя аналитики, наоборот, ожидали снижения. Также добыча нефти выросла к уровню предыдущей недели на 100 тыс. баррелей в сутки. Но при этом по данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю по 25 марта снизились на 3,4 млн баррелей — до 409,9 млн, что является минимальным показателем с конца сентября 2018 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Qara qızıl" ucuzlaşıb
Версия на английском языке Oil prices fall after US decides to use strategic reserves

Самое важное

МИД Азербайджана: Чтим память жертв мартовской резни 1918 года
МИД Азербайджана: Чтим память жертв мартовской резни 1918 года
31 марта 2022 г. 10:02
Евросоюз проведет трехстороннюю встречу с лидерами Азербайджана и Армении
Евросоюз проведет трехстороннюю встречу с лидерами Азербайджана и Армении
30 марта 2022 г. 23:12
Во время раскопок в Фаррухе найдены останки еще нескольких азербайджанцев
ФотоВо время раскопок в Фаррухе найдены останки еще нескольких азербайджанцев
30 марта 2022 г. 16:44
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
30 марта 2022 г. 15:40
Из Сирии в Армению переброшены 4 Су-30 взамен направленных на войну с Украиной
Из Сирии в Армению переброшены 4 Су-30 взамен направленных на войну с Украиной
30 марта 2022 г. 15:09
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
30 марта 2022 г. 13:06
В Азербайджане ряд модульных медучреждений прекратил деятельность
В Азербайджане ряд модульных медучреждений прекратил деятельность
30 марта 2022 г. 10:15
Ильхам Алиев: Связи между Азербайджаном и Египтом развивались в конструктивном русле
Ильхам Алиев: Связи между Азербайджаном и Египтом развивались в конструктивном русле
29 марта 2022 г. 20:31
Полад Бюльбюльоглу выразил руководству телеканала Россия 1 недовольство азербайджанской общественности
Полад Бюльбюльоглу выразил руководству телеканала "Россия 1" недовольство азербайджанской общественности
29 марта 2022 г. 20:22
Президенты Азербайджана и Египта обменялись поздравительными письмами
Президенты Азербайджана и Египта обменялись поздравительными письмами
29 марта 2022 г. 19:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi