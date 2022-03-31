Стоимость нефти снизилась после решения США использовать стратегические резервы

Мировые цены на нефть в четверг утром упали примерно на 5% на новостях о том, что США могут высвободить миллион баррелей в сутки из стратегических резервов.

Мировые цены на нефть в четверг утром упали примерно на 5% на новостях о том, что США могут высвободить миллион баррелей в сутки из стратегических резервов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 4,26%, до 106,69 долларов США за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 5,43%, до 101,96 долларов.

Агентство Bloomberg сообщает о том, что Белый дом на фоне сохраняющейся нехватки нефти и высоких цен на бензин изучает возможность выделения из стратегических запасов примерно по миллиону баррелей "черного золота" ежедневно в течение нескольких месяцев.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать неоднозначную статистику по США. Так, запасы бензина и дистиллятов за неделю увеличились, хотя аналитики, наоборот, ожидали снижения. Также добыча нефти выросла к уровню предыдущей недели на 100 тыс. баррелей в сутки. Но при этом по данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю по 25 марта снизились на 3,4 млн баррелей — до 409,9 млн, что является минимальным показателем с конца сентября 2018 года.