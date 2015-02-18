Стоимость нефти продолжает расти

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 1,40% или 0,75 долларов и составила 53,53 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 1,62% или 1,01 долларов и составила 62,53 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 61 долларов/баррель.