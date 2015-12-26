​Стоимость нефти на мировом рынке не изменилась

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ По случаю праздника Рождества (Merry Christmas) и дня отдыха 25 декабря в христианских странах фондовые биржи не работали, в связи с чем цены на сырую нефть и фондовые индексы не изменились.

Как сообщает Report, из-за выходного дня на американской торговой бирже NYMEX стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) не изменилась и осталась на уровне 38,10 долларов США.

По информации, межконтинентальная биржа ICE London также не работала, вследствие чего стоимость нефти марки Brent осталась на уровне 37,89 долларов/баррель, а цена на азербайджанскую нефть Azeri LT CIF, транспортируемую через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемую на мировых рынках, - на уровне 38,05 долларов/баррель.