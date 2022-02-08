Стоимость нефти марки Brent все еще превышает 92 доллара

Мировые цены на нефть марки Brent остались стабильными - на уровне выше 92 доллара США за баррель.

Мировые цены на нефть марки Brent остались стабильными - на уровне выше 92 доллара США за баррель.

Как передает Report, цена апрельских фьючерсов на Brent опустились на 0,24% — до 92,5 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,08%, до 91,25 доллара.

На этой неделе нефтяные инвесторы ждут публикации краткосрочного прогноза (STEO) Минэнерго США во вторник, ежемесячных докладов ОПЕК и МЭА в четверг и пятницу соответственно, а также еженедельных данных о запасах и добыче в США в среду.

Кроме того, на этой неделе ожидается публикация финансовых отчетов нефтеперерабатывающих компаний, таких как BP, TotalEnergies и Equinor. В случае сильных результатов акции компаний поддержат рост цен на нефть.