​Стоимость нефти марки Brent превысила 50 долларов

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 1,09 долларов или 2,49% и составила 44,96 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent также наблюдается положительная динамика. Так, стоимость ее выросла на 3,70% или 1,8 долларов и составила 50,41 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 51 долларов/баррель.