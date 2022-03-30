Стоимость нефти марки Brent превысила 110 долларов за баррель

Котировки нефти выросли в среду, трейдеры оценивают данные Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в США и ждут официальных данных от Минэнерго, которые будут опубликованы позднее.

Котировки нефти выросли в среду, трейдеры оценивают данные Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в США и ждут официальных данных от Минэнерго, которые будут опубликованы позднее.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Майские фьючерсы на Brent подорожали на Лондонской бирже ICE Futures на 0,8 долларов (0,73%), до 111,03 долларов за баррель.

На электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) майские фьючерсы на WTI подорожали на 0,72 доллара (0,69%), до 104,96 долларов за баррель.

Данные API, опубликованные накануне вечером, показали падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 3 млн баррелей, что втрое превышает показатель, ожидавшийся аналитиками. Минэнерго США опубликует свои данные позднее. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов на 1,7 млн баррелей.

Страны ОПЕК+ готовятся провести очередную встречу в четверг для обсуждения планов в отношении объемов добычи нефти в мае. Недавние заявления представителей группы позволяют предположить, что ОПЕК+ примет решение увеличить добычу в соответствии с согласованным ранее графиком.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что ОПЕК+ на ближайшей встрече "оставит политику за дверью".