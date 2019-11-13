Стоимость используемого в быту сжиженного газа не изменится

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) с учетом потребностей абонентов категории населения в сжиженном газе (LPG), достигла договоренности о поставках газа по прежней цене.

Об этом рассказал Report заместитель начальника управления общественных связей и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, компания достигла договоренности с компанией-поставщиком о неповышении стоимости LPG, используемого в быту: "Формирование цен на LPG не входит в полномочия SOCAR, однако, будучи одним из производителей продукта, мы провели консультации и переговоры с поставщиками для максимального обеспечения интересов государства и общества. Наше предложение встретили положительно. Таким образом, производимый компанией SOCAR сжиженный газ будет продаваться населению по прежней цене (45 гяпиков). Поставщик будет продавать приобретенный у SOCAR сжиженный газ клиентам, использующим баллоны с жидким газом, и доставлять их по адресу.

Производимый в стране LPG может только частично покрыть спрос. Остальные объемы импортируются в страну и распределяются по автозаправочным станциям. Цена продажи сжиженного газа, используемого как топливо для автотранспорта, формируется на условиях импорта без вмешательства правительства или SOCAR".

Представитель SOCAR заявил, что спрос на сжиженный газ в химической промышленности вырос: "Производимый SOCAR сжиженный газ, в основном, используется в качестве сырья в химической промышленности. Плановый ремонт на Этилен-полиэтиленовом заводе "Азерикимья" пока не завершен. После завершения этих работ газ, производимый на НПЗ им. Гейдара Алиева, будет поставляться на завод "Азерикимья".

Поскольку спрос на использование LPG в автотранспортных средствах растет, компания-поставщик покрывает его за счет импорта и определяет цену продажи LPG для автотранспорта на условиях импорта. SOCAR Petroleum, как и другие сети автозаправочных станций, приобретает сжиженный газ по цене, формируемой на условиях импорта.