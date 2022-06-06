Стоимость газа в Европе превысила 920 долларов за тысячу кубометров

Фьючерсы на газ на Лондонской бирже ICE немного дорожали, превысив 920 долларов за тысячу кубометров.

Фьючерсы на газ на Лондонской бирже ICE немного дорожали, превысив 920 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки ICE Futures.

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на уровне 938,8 доллара (+2,1% к расчетной цене пятницы — 919,4 доллара). Пока ценовой минимум составляет 912,8 доллара (-0,7%), а максимум — 940,8 доллара (+2,3%). Котировки стабильно держатся выше 920 долларов и растут в пределах 1%.

Цены на газ в Европе в этом году резко подскочили после начала боевых действий в Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1 038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1 555,5 доллара.