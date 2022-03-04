Стоимость фьючерсов на газ в Европе составила ниже 1900 долларов

Стоимость фьючерсов на газ в Европе после обновления исторического максимума и достижения 2 279 долларов США за 1 тыс. кубометров накануне, cоставила ниже 1 900 долларов.

Стоимость фьючерсов на газ в Европе после обновления исторического максимума и достижения 2 279 долларов США за 1 тыс. кубометров накануне, cоставила ниже 1 900 долларов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 1 800 долларов. После снижения до 1 675 долларов в первые минуты торгов цены перешли к росту и приблизились к отметке в 1 900 долларов, но так и не преодолели ее. Пока ценовой максимум составляет 1 888 долларов, что с учетом изменения валютных котировок (данные на площадке ICE Futures представлены в евро) на 2,3% выше расчетной цены накануне —1 845,8 доллара.

Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета "ДНР" и "ЛНР", а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по "демилитаризации" Украины.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1 000 долларов. Исторический максимум в 2 279 долларов был достигнут 3 марта.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.