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Стоимость азербайджанской нефти снизилась до 102 долларов

Стоимость азербайджанской нефти снизилась до 102 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 0,44 доллара или 0,43%, до 102,00 доллара.
Энергетика
11 октября 2022 г. 09:20
Стоимость азербайджанской нефти снизилась до 102 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 0,44 доллара или 0,43%, до 102,00 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 96,19 долларов за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 долларов США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls to $102
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 102 dollara qədər ucuzlaşıb

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