    Стоимость азербайджанской нефти превысила $121

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 7,55 доллара, или 6,64% до 121,25 доллара.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила 117,49 доллара.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на 7,17 доллара, или 6,68%, составив 114,41 доллара.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 65 долларов.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

    Azərbaycan neftinin qiyməti 121 dolları ötüb
