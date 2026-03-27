Макрон посетит Японию и Южную Корею на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе совершит визит в Японию и Южную Корею, где намерен обсудить с лидерами этих стран последствия конфликта на Ближнем Востоке и выработать общие подходы к его урегулированию.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

Отмечается, что визит, запланированный заранее с целью укрепления экономических и культурных связей, проходит на фоне обострения ситуации, вызванного военными действиями США и Израиля против Ирана и последующей эскалацией, приведшей к фактической блокаде Ормузского пролива.

Как ожидается, тема ближневосточного кризиса станет центральной в ходе переговоров Макрона с премьер-министром Японии Санаэ Такаити и президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном.

Официальная программа включает визит в Токио со вторника по четверг, а также государственный визит в Сеул в четверг и пятницу - первый визит главы французского государства в Южную Корею с 2015 года.

Поездка также направлена на укрепление партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе и подготовку к саммиту G7, который пройдет в июне в Эвиане.

Макрона будут сопровождать представители французского бизнеса.