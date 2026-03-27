Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Макрон посетит Японию и Южную Корею на фоне кризиса на Ближнем Востоке

    • 27 марта, 2026
    • 19:42
    Макрон посетит Японию и Южную Корею на фоне кризиса на Ближнем Востоке

    Президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе совершит визит в Японию и Южную Корею, где намерен обсудить с лидерами этих стран последствия конфликта на Ближнем Востоке и выработать общие подходы к его урегулированию.

    Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

    Отмечается, что визит, запланированный заранее с целью укрепления экономических и культурных связей, проходит на фоне обострения ситуации, вызванного военными действиями США и Израиля против Ирана и последующей эскалацией, приведшей к фактической блокаде Ормузского пролива.

    Как ожидается, тема ближневосточного кризиса станет центральной в ходе переговоров Макрона с премьер-министром Японии Санаэ Такаити и президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном.

    Официальная программа включает визит в Токио со вторника по четверг, а также государственный визит в Сеул в четверг и пятницу - первый визит главы французского государства в Южную Корею с 2015 года.

    Поездка также направлена на укрепление партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе и подготовку к саммиту G7, который пройдет в июне в Эвиане.

    Макрона будут сопровождать представители французского бизнеса.

    Эмманюэль Макрон Эскалация на Ближнем Востоке
    20:11

    США и Израиль нанесли удар по заводу тяжелой воды в Иране

    Другие страны
    20:00
    Фото

    FIFA Series – 2026: Сборная Азербайджана громит Сент-Люсию

    Футбол
    19:46
    Видео

    В двух районах Баку жители эвакуированы из затопленных домов

    Происшествия
    19:42

    Макрон посетит Японию и Южную Корею на фоне кризиса на Ближнем Востоке

    Другие страны
    19:18

    Матч Азербайджан — Сент-Люсия начался на 10 минут позже из-за погодных условий

    Футбол
    19:04

    Путин: Театры в Баку и Дербенте являются мостами между культурами

    В регионе
    18:42

    В Билясуваре в результате ДТП пострадали четыре человека

    Происшествия
    18:38

    Хикмет Гаджиев принял участие во встрече помощников руководителей стран ОТГ

    Внешняя политика
    18:28

    Минюст США изучает расширение дела против Мадуро

    Другие страны
    Лента новостей