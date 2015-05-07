Стоимость азербайджанской нефти достигла 69 долларов/баррель

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Сегодня стоимость сырой нефти марки Azeri LT CIF, экспортируемая на мировой рынок через порты Супса, Батуми и Джейхан повысилась на 0,51 доллара или 0,75%. Об этом сообщили Report в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

По информации, на сегодняшний день стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 68,95 долларов/баррель.

В конце прошлой недели стоимость азербайджанской нефти равнялась 66‚87 долларам/баррель, а вчера - 66,44 долларам/баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).