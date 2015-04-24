Стоимость азерабйджанской нефти достигла 65,5 долларов

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти "Azeri LT CIF", транспортируемая через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемая на мировых рынках, подорожала на 3,39% или 2,15 доллара.

Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки "Azeri LT CIF" равна 65,49 долларов/баррель.

В прошлую пятницу стоимость азербайджанской нефти была 63,25, а вчера - 63,34 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная цена нефти марки "Azeri LT CIF" была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), а максимальная стоимость этой марки была отмечена в июле 2008 года (149,66 долларов).