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Стоимость августовских фьючерсов на Brent превысила $68,21 за баррель

Стоимость августовских фьючерсов на Brent превысила $68,21 за баррель Цены на нефть 27 июня повышаются, но завершают неделю в значительном минусе.
Энергетика
27 июня 2025 г. 09:44
Стоимость августовских фьючерсов на Brent превысила $68,21 за баррель

Цены на нефть 27 июня повышаются, но завершают неделю в значительном минусе.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", режим прекращения огня между Ираном и Израилем держится, что ослабляет опасения трейдеров в отношении возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 09:20 по бакинскому времени составила $68,21 за баррель, что на $0,48 (0,71%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,05 (0,07%), до $67,73 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,48 (0,74%), до $65,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,32 (0,49%), до $65,24 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 12%, WTI - на 11%.

"Нефтяной рынок завершает бурную неделю, в ходе которой он с поразительной скоростью сбросил всю премию за риск, связанную с войной на Ближнем Востоке, - отмечает главный аналитик Phillip Nova Pte в Сингапуре Приянка Сачдева. - Обстановка в регионе становится менее напряженной, и внимание трейдеров переключается на торговые переговоры и решения ОПЕК".

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