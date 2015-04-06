​Стэнфордский университет: В ближайшие 20 лет не ожидается роста цен на нефть

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В ближайшие 20 лет не ожидается роста цен на нефть на мировом рынке. Как сообщает Report, к такому выводу пришел в результате исследования известный Стэнфордский университет США.

Экономист-аналитик университета Фрэнк Уолак считает, что производство сланцевой нефти в США, пассивность ОПЕК, иранский фактор, распространение добычи сланцевой нефти во всем мире и повышение эффективности бурения - основные причины, препятствующие росту цен.

В прошлом году предложение нефти на мировом рынке выросло на 2,7 млн. баррелей. Из них 700 тысяч баррелей приходится на долю ОПЕК, остальное - на долю США. Совокупный спрос на нефть составляет 870 тысяч баррелей. В результате, предложение нефти значительно превысило спрос, что привело к снижению стоимости нефти со 110 до 55 долларов за баррель. Отметим, что США не только производят, но и импортируют нефть. Нефтяные резервуары США объемом в 520 млн. баррелей заполнены на 67%.

По мнению Ф.Уолака, стоимость нефти в ближайшие 20-25 лет будет колебаться в пределах 100 долларов.