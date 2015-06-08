Statoil закрывает офис в Турции

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Норвежская компания Statoil заявила о закрытии представительства в Турции 15 июня. Причиной закрытия является продажа доли в проекте Шахдениз в Азербайджане малайзийской компании Petronas.

Как сообщает Report, процесс продажи доли участия завершился 1 мая текущего года. Вместе с этой продажей завершились договор распределения газодобычи в проекте Шахдениз, партнерство в компании по поставке газа и в Южно-кавказском трубопроводе.

Целью Statoil с момента прибывания в Турции в 2001 году являлась продажа азербайджанского газа на турецком рынке. В связи с этим компания купила доли в газовой отрасли, которые в последующем продала. В Турции Statoil был партнером компании Koç Qrup, а в последующем продал свою долю этой же компании.

Отметим, что Statoil является одной из крупных компаний в мире, занимающейся добычей и продажей газа. Компания функционирует в 35 странах мира. Партнерство в проектах "Азери-Чыраг-Гюнешли" и трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан в Азербайджане продолжается.