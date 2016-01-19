Statoil снижает расходы на крупное месторождение из-за цен на нефть

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Крупнейшая нефтегазовая компания Норвегии Statoil ASA снизила расходы на разработку нефтяного месторождения, расположенного в акватории Северного моря. Снижение затрат на 10% произошло на фоне обвала цен на нефть, сообщает Report cо ссылкой на Bloomberg.

Общий объем инвестиций составляет от 160 млрд. крон (18 млрд. долларов) до 190 млрд. крон против ранней оценки от 170 млрд. до 220 млрд. крон, заявил партнер Det Norske Oljeselskap ASA.

Месторождение содержит от 1,7 млрд. до 3 млрд. баррелей нефти. Начало добычи нефти планируется на 2019 год.

Разработка будет происходить в несколько этапов, и общие расходы в итоге составят 108,5 млрд. крон против 123 млрд. крон ранее, добавляет Det Norske.

Ранее сообщалось о том, что Statoil покинул нефтяные месторождения Аляски.