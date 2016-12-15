Statoil покидает проекты по разработке нефтеносных песков в Канаде

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Норвежская Statoil уходит из бизнеса по разработке нефтеносных песков в Канаде и продает свои активы Athabasca Oil.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Нефтегазовая компания оценивает убыток от продажи этих активов в $500–550 млн.

Около двух лет назад компания отменила планы по развитию крупного проекта по разработке нефтеносных песков из-за опасений относительно его рентабельности.

Чистый убыток норвежской нефтегазовой компании Statoil в III квартале 2016 года вырос в годовом выражении на 24% — до $427 млн. Убыток компании за девять месяцев 2016 снизился на 97% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — с $4,05 млрд до $117 млн. Добыча Statoil в III квартале составила 1,81 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 5% меньше, чем в III квартале прошлого года.