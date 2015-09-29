​Statoil может выставить на продажу свою долю в TAP уже к концу года

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Норвежская компания Statoil может официально объявить о продаже своей 20%-ной доли в проекте Трансадриатического трубопровода (TAP) уже к концу этого года. Как сообщает Report со ссылкой на итальянские СМИ, об этом заявил глава итальянской компании Snam Карло Малакарне во время своего выступления на саммите 15° Italian Energy Summit del Sole 24 Ore в Риме.

"Мы еще не вступили в нужный этап. Однако обязательно будем участвовать в этом процессе. Похоже, что BP также намерен продать свою долю", - сообщил глава Snam.

Коснувшись встречи 24 сентября с главой Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым, К.Малакарне отметил, что в Баку всего лишь был подписан меморандум о взаимопонимании по проекту "Южный газовый коридор".

Отметим, что в проекте TAP доля участия каждой из компаний BP, SOCAR и Statoil составляет 20%, Fluxys - 19%, Enagas - 16%, а доля Axpo - 5%.