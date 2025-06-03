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Старший вице-президент: MOL Group заинтересована в дополнительных ресурсах блока АЧГ

Старший вице-президент: MOL Group заинтересована в дополнительных ресурсах блока АЧГ 111
Энергетика
3 июня 2025 г. 14:43
Старший вице-президент: MOL Group заинтересована в дополнительных ресурсах блока АЧГ

Венгерская компания MOL (третий по величине акционер месторождения АЧГ) заинтересованы в дополнительном ресурсном потенциале блока “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ), особенно в частях месторождения, содержащих неассоциированный газ, а также в близлежащих структурах внутри самого блока.

Как передает Report, об этом заявил старший вице-президент по разведке и добыче MOL Group Адам Хомоннаи в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.

По словам А.Хомоннаи, компания активно изучает возможности расширения присутствия в Азербайджане: "Недавно мы отметили пятилетие нашего участия в проекте АЧГ. У нас сохраняется устойчивый интерес к разведке в Азербайджане. В прошлом году мы также подписали меморандум о взаимопонимании с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) “О разведке, разработке и добыче на участке "Шамахы-Гобустан", и активно продвигаем этот проект. Надеюсь, скоро достигнем очередного этапа его реализации".

Отметим, что АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый контракт о разделе продукции по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано новое соглашение о совместной эксплуатации этих месторождений и разделе добычи. Это соглашение предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

В АЧГ долями владеют BP (30,37%), SOCAR (31,65%), "MOL Group" (9,57%), INPEX (9,31%), "ExxonMobil" (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), "ONGC Videsh Limited" (OVL) (2,92%).

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