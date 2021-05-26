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STAR и Petkim выбраны крупнейшими промышленными предприятиями Эгейского региона

STAR и Petkim выбраны крупнейшими промышленными предприятиями Эгейского региона Нефтеперерабатывающий завод STAR (НПЗ) и Petkim, дочерние предприятия крупнейшего промышленного холдинга Турции SOCAR Turkеу, вошли в первую тройку в списке “100 крупнейших промышленных предприятий Эгейского региона”, опубликованного Промышленной палатой
Энергетика
26 мая 2021 г. 17:39
STAR и Petkim выбраны крупнейшими промышленными предприятиями Эгейского региона

Нефтеперерабатывающий завод STAR (НПЗ) и Petkim, дочерние предприятия крупнейшего промышленного холдинга Турции SOCAR Turkеу, вошли в первую тройку в списке "100 крупнейших промышленных предприятий Эгейского региона", опубликованного Промышленной палатой Эгейского региона (EBSO).

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечается, что в списке, составленном на основе оценки объемов производства и продаж промышленных предприятий региона за 2020 год, первое место занял НПЗ STAR. Объем производства завода составил 10,3 млн тонн, а продаж - 24 млрд турецких лир. В прошлом году в сложных условиях пандемии завод обеспечил около 25% потребности Турции в нефтепродуктах.

Petkim, производящий около 60 видов продукции на 15 основных и 6 вспомогательных предприятиях с производственной мощностью 3,6 млн тонн в год, занял в этом списке 3-е место. Несмотря на сбои в глобальной цепочке поставок в результате пандемии, Petkim достиг высоких показателей, доведя свою производственную активность до 88%, в то время как многие нефтехимические предприятия по всему миру были вынуждены сократить или приостановить производство.

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Версия на английском языке STAR Refinery and Petkim selected as largest industrial enterprises in Aegean region
Версия на азербайджанском языке STAR NEZ və “Petkim” Egey bölgəsinin ən böyük sənaye müəssisələri seçilib

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