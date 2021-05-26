STAR и Petkim выбраны крупнейшими промышленными предприятиями Эгейского региона

Нефтеперерабатывающий завод STAR (НПЗ) и Petkim, дочерние предприятия крупнейшего промышленного холдинга Турции SOCAR Turkеу, вошли в первую тройку в списке “100 крупнейших промышленных предприятий Эгейского региона”, опубликованного Промышленной палатой

Нефтеперерабатывающий завод STAR (НПЗ) и Petkim, дочерние предприятия крупнейшего промышленного холдинга Турции SOCAR Turkеу, вошли в первую тройку в списке "100 крупнейших промышленных предприятий Эгейского региона", опубликованного Промышленной палатой Эгейского региона (EBSO).

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечается, что в списке, составленном на основе оценки объемов производства и продаж промышленных предприятий региона за 2020 год, первое место занял НПЗ STAR. Объем производства завода составил 10,3 млн тонн, а продаж - 24 млрд турецких лир. В прошлом году в сложных условиях пандемии завод обеспечил около 25% потребности Турции в нефтепродуктах.

Petkim, производящий около 60 видов продукции на 15 основных и 6 вспомогательных предприятиях с производственной мощностью 3,6 млн тонн в год, занял в этом списке 3-е место. Несмотря на сбои в глобальной цепочке поставок в результате пандемии, Petkim достиг высоких показателей, доведя свою производственную активность до 88%, в то время как многие нефтехимические предприятия по всему миру были вынуждены сократить или приостановить производство.