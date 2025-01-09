Стамбульский аэропорт будет закупать авиатопливо у НПЗ STAR еще 3 года

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR, актив Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, будет поставлять 700 тыс. т авиационного топлива в год для Стамбульского аэропорта в течение следующих трех лет.

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR, актив Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, будет поставлять 700 тыс. т авиационного топлива в год для Стамбульского аэропорта в течение предстоящих трех лет (2025-2027гг).

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR Turkiye.

Компания заявила, что это стратегическое сотрудничество еще больше увеличит вклад в авиационную промышленность.

Ожидается, что в этом году годовой спрос Стамбульского аэропорта на авиатопливо превысит 3 млн т, из которых 23,3% (700 тыс. т) будет удовлетворено НПЗ STAR, а 60% (1,8 млн т) - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş).

С января по октябрь 2024 года НПЗ STAR произвел 838,6 тыс. т керосина (авиатоплива) для реактивных двигателей. Значительная часть произведенного топлива будет поставляться в Стамбульский аэропорт. При этом в указанном периоде на нефтеперерабатывающих заводах Турции объемы производства керосина для реактивных двигателей составили 4 802,5 тыс. т. Доля STAR на турецком рынке авиатоплива достигает 17,5%.