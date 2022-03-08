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США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа

США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа.
Энергетика
8 марта 2022 г. 20:29
США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа

Соединенные Штаты вводят запрет на весь импорт энергоносителей из России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник в Белом доме с речью по ситуации вокруг Украины.

"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США, а американский народ нанесет еще один мощный удар по военной машине Путина. Это шаг, который имеет решительную поддержку обеих партий в Конгрессе и, я верю, в стране. Американцы сплотились для поддержки украинского народа и дали понять, что мы не будем участвовать в субсидировании войны Путина. Мы приняли это решение после тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами по всему миру, особенно в Европе", - утверждал президент. По его словам, США понимают, что их европейские союзники не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.

«Решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США, но Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг.

Власти США призывают частный сектор не взвинчивать цены ввиду последствий санкций против РФ, будут бороться со спекулянтами. США должны стать энергетически независимой страной, обсуждают с ЕС перспективы их отказа от нефти и газа из РФ», - сказал Байден.

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