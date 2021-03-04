США увеличили импорт саудовской нефти в 2,5 раза

Ранее за неделю, завершившуюся 1 января, импорт нефти в США из Саудовской Аравии обнулился впервые за 35 лет

Импорт сырой нефти в Соединенные Штаты из Саудовской Аравии за неделю, завершившуюся 26 февраля, вырос в 2,5 раза — до 368 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report , об этом информирует angi со ссылкой на данные Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Это максимальный объем импорта с ноября 2020 года, отмечают в EIA.

Ранее за неделю, завершившуюся 1 января, импорт нефти в США из Саудовской Аравии обнулился впервые за 35 лет. Максимальный объем импорта - 2,047 млн б/с — был зафиксирован на первой неделе 2012 года.

Согласно ежемесячным данным EIA, Саудовская Аравия в декабре 2020 года опустилась на пятую строчку рейтинга крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США с показателем 5,901 млн баррелей. По экспорту только нефти Саудовская Аравия заняла шестое место.

Аналитики Citi считают, что на прошлой неделе Соединенные Штаты стали чистым импортером сырой нефти с показателем 2,2 млн б/с.