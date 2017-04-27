США станут крупнейшим в мире источником нефти

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ США в ближайшие годы, как ожидается, обгонят по запасам нефти Саудовскую Аравию. Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, с этим прогнозом выступила компания Marsh, мировой лидер в страховом брокераже и управлении рисками.

Отметим, что дочерняя компания Marsh – ООО "Марш – брокер по страхованию и перестрахованию" начала свою деятельность в 2002 году под названием Marsh Caspian Services, в 2005 году после получения лицензии начала свою деятельность на азербайджанском рынке под вышеуказанным названием.

Согласно отчету Marsh "Индекс риска нефти и газа" за 2017 год, превращение США в лидера по запасам нефти изменит геополитическую ситуацию в сфере энергетики. "Это изменение подвергнет риску международные компании, работающие в нестабильных, но богатых углеводородами регионах, и актуализирует проблему управления этими рисками", - сказал начальник отдела кредитных рисков Marsh Эван Фрили.