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США резко нарастили поставки нефти из России

США резко нарастили поставки нефти из России В 2020 году доля российских нефтяных поставок в США выросла в объеме до рекордных 7%
Энергетика
25 марта 2021 г. 09:38
США резко нарастили поставки нефти из России

США значительно нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России в 2020 году.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Наращивание данных показателей зафиксировано в последнее десятилетие: в течение длительного времени нефтяные поставки из России составляли менее 0,5% американского импорта.

В 2020 году доля российских нефтяных поставок в США выросла в объеме до рекордных 7%.

Агентство уточняет, что в среднем Россия поставляла 538 тыс. баррелей в сутки при том, что поставки Саудовской Аравии составляли 522 тыс. баррелей.

При этом Bloomberg узнало, что американская сторона наиболее часто осуществляла закупку мазута у России. Этот продукт в США применяется для поддержания работоспособности установок по производству бензина.

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Версия на английском языке US sharply increases oil imports from Russia

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