США призвали Грецию отказаться от "Турецкого потока" и строить TAP

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Вашингтон призывает правительство Греции ускорить реализацию проекта Трансадриатического газопровода (TAP), который обеспечит поставки в Европу азербайджанского газа, а не возлагать надежды на российский "Турецкий поток", передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам энергетики Эймос Хохштейн в ходе визита в Афины обсудил ряд энергетических вопросов с греческими коллегами и заявил в пятницу, что "мы согласовали больше вопросов, чем не смогли согласовать".

Хохштейн подчеркнул, что, хотя Россия является крупнейшим источником газа для Европы, и Европе, и Греции важно обеспечить диверсификацию поставщиков. "Диверсификация, в конечном счете, лучший способ обеспечить безопасность поставок. А это означает, что вам должно разрешено получать газ из других источников, которые не являются российскими, - просто для создания конкуренции", - считает он.

По словам Хохштейна, азербайджанские газовые проекты обеспечивают энергетическую безопасность по всем параметрам: новый источник, новый поставщик, новый маршрут.

Греция ранее заявляла о намерении диверсифицировать источники топлива, но Афины рассматривают отношения с Москвой как часть этого процесса.

После переговоров с Хохштейном министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис заявил, что Афины "поддерживают строительство трубопроводу через нашу страну, который будет доходить до греко-турецкой границы и поставлять природный газ из России". Он добавил, что "Греция стремится стать плюралистическим энергетическим хабом в своем регионе".