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    ​США предложили помощь в расследовании причин аварии на месторождении "Гюнешли"

    Предложение направил специальный посланник и координатор Госдепа США по международным энергетическим вопросам Амос Хокстайн

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Специальный посланник и координатор Государственного департамента США по международным энергетическим вопросам Амос Хокстайн послал министру энергетики Натигу Алиеву письмо с соболезнованиями.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, А.Хокстайн выразил соболезнования родным и близким погибших в результате аварии на 10-й стационарной морской глубоководной платформе, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

    А.Хокстайн предложил помощь США в расследовании причин аварии и реконструкционных работах: "Бюро охраны и экологического контроля США (BSEE) готово оказать помощь в анализе основных причин происшествия". 

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