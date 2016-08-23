США планируют резко нарастить добычу сланцевой нефти

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Приближение нефти к 50 долларам за баррель позволило некоторым крупным производителям сланцевой нефти увеличить активность, что тревожит экспертов. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, Devon Energy Corp., Pioneer Natural Resources Co. и другие успешные производители сланцевой нефти извещают инвесторов, что этой осенью увеличат вложения в бурение новых скважин.

Им удалось адаптироваться к падению цен на нефть, что угрожает устойчивости недавнего подъема нефти до 50 долларов за баррель. Инвесторы считают, что рост производства нефти в Техасе и Оклахоме не будет сопровождаться соответствующим увеличением спроса. Данные правительства США указывают, что компании уже увеличили производительность каждой скважины. А продуктивность новых скважин на некоторых из крупнейших сланцевых месторождений возросла на 15%-30%. "Такой рост активности, на мой взгляд, возможно, является преждевременным и будет сдерживать удорожание нефти", – говорит Дэниел Катценберг, аналитик Robert W. Baird & Co.

Коммерческие запасы нефти в США уже превысили 521 млн. баррелей, что на 14% превышает уровень годичной давности, сообщило Минэнерго США. Однако удорожание сырья побуждает производителей наращивать добычу, несмотря на сохраняющийся профицит предложения. Многие производители урезали расходы настолько сильно, что их бизнес вновь становится рентабельным уже при цене нефти в 50 долларов за баррель. В этой связи, многие аналитики сейчас считают эту отметку потолком цен на нефть.

Даже понимая, что увеличение добычи может вновь спровоцировать падение цен, производители США все равно запустили летом свыше 70 буровых установок. При этом производители намерены продолжить ввод вышек в эксплуатацию, работа которых ранее была законсервирована.

Многие американские компании, вероятно, предполагают, что период низких цен на нефть заканчивается и вновь стоит нарастить свои мощности быстрее конкурентов, поясняет аналитик Джонатан Волфф. Компания Devon в 2016 году планирует увеличить расходы на 20%, до 1,3 млрд. долларов, а также ввести в строй 7 буровых в Оклахоме и Техасе. Одна из крупнейших нефтяных компаний Западного Техаса Pioneer Natural Resources Co. увеличила расходы на 5%, до 2,1 млрд. долларов и планирует ввести в эксплуатацию 5 буровых установок. Одна из установок будет запущена уже в сентябре. Дополнительное бурение поможет Pioneer осуществить планы по увеличению добычи в 2017 году более чем на 17%.

Отметим, что международное рейтинговое агентство Moody's полагает, что в среднесрочной перспективе мировые цены на нефть будут колебаться в диапазоне 40-60 долларов за баррель.

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs допускают, что члены ОПЕК и ряд других стран, которые не входят в картель, на предстоящей встрече в Алжире смогут договориться о заморозке уровня добычи нефти. Основную роль на встрече сыграют Саудовская Аравия и Иран. Соглашение о заморозке добычи больше пойдет на пользу странам, которые не входят в ОПЕК.