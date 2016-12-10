США планируют продать часть из своих стратегических запасов нефти

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Правительство США планирует продать зимой 7,3 миллиона баррелей нефти из стратегических запасов на 375 миллионов долларов после того, как конгресс одобрит временные государственные расходы.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, на эти средства власти намерены починить хранилища стратегических нефтяных резервов.

Окончательное решение будет принято через семь-девять недель после утверждения конгрессом текущих государственных расходов.

Подземные резервные хранилища стратегического нефтяного резерва США расположены вдоль Мексиканского залива, их запасы которых на текущий момент составляют 695,1 миллиона баррелей нефти.