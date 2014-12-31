Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ США ослабили запрет на экспорт нефти, произведенной на американской территории, сообщило во вторник правительственное Бюро по промышленности и безопасности (BIS).

По заявлению регулятора, он выдал "некоторым" компаниям лицензию на экспорт конденсата — формы сверхлегкой сырой нефти, добыча которой особенно сильно выросла в США в последние годы. Названия компаний не уточняются, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, администрация США разъяснила ряд технических вопросов, пояснив, какие сорта нефти она разрешает к экспорту. В целом запрет на экспорт углеводородов, введенный около 40 лет назад в ответ на арабское нефтяное эмбарго и рост цен, сохраняется.

США в последние годы стали одним из крупнейших мировых производителей нефти и газа. Нынешнее ослабление эмбарго на экспорт нефти происходит на фоне резкого падения мировых цен в последние полгода — с примерно 115 долларов за баррель до примерно 60 долларов за баррель. Массированный экспорт сырой нефти из США может означать дальнейшее снижение мировых цен.