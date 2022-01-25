США обещают обеспечить Европу газом в случае прекращения поставок из России

Администрация США готова обеспечивать страны Европы альтернативными поставками газа, если этого потребует ситуация.

Администрация США готова обеспечивать страны Европы альтернативными поставками газа, если этого потребует ситуация.

Как передает Report, jб этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американского руководства.

"США обеспечат Европе альтернативные поставки газа, если это потребуется", – пишет агентство.

В частности, для этого Вашингтон поддерживает контакты с производителями сжиженного газа, рассматривает возможности компаний, способных организовать большие поставки газа. Bloomberg отмечает, что это делается "на случай перебоев с российскими поставками".

Представитель администрации США также заявил, что России не следует использовать сферу энергетики "как оружие", поскольку, по его мнению, она сама в таком случае пострадает.

Собеседник журналистов напомнил, что США продолжают работу над санкциями против РФ на случай нападения на Украину.

Ранее сообщалось, что чиновники США провели переговоры с несколькими международными энергокомпаниями по планам поставки газа в Европу в случае возможного вторжения России в Украину, которое нарушит российские поставки.

До этого в Сенате США не нашлось достаточно голосов для поддержки законопроекта, который должен был заставить президента США Джо Байдена наложить санкции на российский газопровод "Северный поток-2".

Ранее сообщалось, что Белый дом призвал американскую индустрию микросхем быть готовой к введению ограничений на экспорт продукции в Россию в случае ее вторжения в Украину, включая потенциальную блокировку доступа РФ к глобальным поставкам электроники. Кроме того, Сенат США подготовил пакет санкций, предусматривающий персональные ограничения против Путина, российских чиновников, а также ключевых банковских учреждений, если Москва предпримет военные действия против Украины.