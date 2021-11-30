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США не отказываются от продажи нефти из резерва после падения цен

США не отказываются от продажи нефти из резерва после падения цен Американская администрация в настоящий момент не пересматривает свое решение о задействовании нефти из стратегического резерва страны, несмотря на падение цен, вызванное распространением нового омикрон-штамма коронавируса.
Энергетика
30 ноября 2021 г. 01:19
США не отказываются от продажи нефти из резерва после падения цен

Американская администрация в настоящий момент не пересматривает свое решение о задействовании нефти из стратегического резерва страны, несмотря на падение цен, вызванное распространением нового омикрон-штамма коронавируса.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы не пересматриваем, нет", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ее также спросили, беспокоятся ли в Вашингтоне из-за отсутствия четкого понимания того, какую политику в отношении нефтяных резервов будет проводить Китай. "Мы всегда призываем любые страны в мире, в том числе Китай, быть настолько прозрачными, насколько это возможно, относительно их политических шагов, но мне сегодня нечего добавить по поводу какого-либо беспокойства с нашей стороны", - ответила Псаки.

Резкое падение цен на нефть наблюдалось в минувшие дни на фоне новостей об обнаружении нового штамма коронавируса в ряде стран юга Африки и выявлении первых случаев заражения им в Европе.

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