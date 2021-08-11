США могут прекратить использование традиционного авиатоплива к 2050 году

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность назначить 2050 год рубежом, после которого американская авиация откажется от использования ископаемого топлива в рамках борьбы с изменением климата.

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность назначить 2050 год рубежом, после которого американская авиация откажется от использования ископаемого топлива в рамках борьбы с изменением климата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

Соединенные Штаты рассчитывают, что к 2050 году авиакомпании будут летать только на топливе из возобновляемых ресурсов, заявили два источника, которые пожелали остаться анонимными. Обсуждения все еще находятся на начальной стадии, другие подробности неизвестны.

В администрации президента подтвердили, что вопрос использования более экологичного топлива находится на рассмотрении, но не прокомментировали информацию о том, что изменения намечены на 2050 год. "Администрация привержена делу улучшения климата в каждом секторе и сегменте экономики с учетом срочности, которую диктует климатический кризис", - подчеркнул заместитель советника президента по вопросам климата Али Заиди.

США и Европа пытаются найти способы стимулировать производство и использование топлива из возобновляемых источников, которое обходится в несколько раз дороже стандартного авиационного. Экологичное авиационное топливо, изготовленное из такого сырья, как использованное растительное масло и животный жир, в настоящее время составляет лишь мизерное количество по сравнению с долей общего использования авиакеросина.