США изменили прогнозы по добыче нефти в 2018 году

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Объем добычи нефти в США будет расти медленнее, нежели ожидалось, и в 2018 году составит 9,84 млн баррелей в день. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это полагают эксперты Минэнерго США. Отметим, что в прошлом месяце эти цифры составляли 9,91 млн баррелей в день.

Также ожидается, что мировой спрос на черное золото сократится на 70 тыс. баррелей в день и составит 99,95 млн баррелей в день, а мировой объем добычи составит 100,28 млн баррелей в день против предыдущего прогноза 100,21 млн баррелей в день.

Напомним, что американские нефтяники сокращали количество активных буровых установок на протяжении трех из последних четырех недель, а совокупный объем добычи в США из-за бушевавших ураганов впервые с февраля опустился ниже 9 млн баррелей в день. Прогноз ведомства по среднему объему добычи нефти в США в 2017 году понижен с 9,35 млн до 9,25 млн баррелей в день.

Новый прогноз по средней цене WTI в 2018 году составляет 48,83 доллара против 48,88 доллара месяцем ранее. Аналогичный прогноз по Brent оставлен на уровне 51,58 доллара.