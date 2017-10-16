Среднесуточная добыча нефти по "Абшероннефть" увеличилась на 91 тонну

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Среднесуточная добыча по НГДУ "Абшероннефть" ПО "Азнефть" в январе-сентябре этого увеличилась на 91 тонну по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 077 тонн.

Как сообщает Report, план по добыче нефти перевыполнен на 11,6% или 30 563 тонны. Так, вместо запланированных 263 350 тонн добыто 293 913 тонн.

Добыча нефти увеличилась на 8,8% или 23 746 тонны по сравнению с январем-сентябрем 2016 года, когда этот показатель составил 270 167 тонн.

План по сдаче нефти перевыполнен на 11,4% или 29 546 тонн. Так, вместо запланированных 260 190 тонн сдано 289 736 тонн. В годовом сравнении объем сдачи нефти увеличился на 8,9% или 23 647 тонн. Среднесуточная сдача нефти в 2016 году составила 971 тонну, а в этом увеличилась на 90 тонн, до 1 061 тонны.

План по добыче газа перевыполнен на 6,4%. Так, за 9 месяцев планировалось добыть 29,920 млн кубометров газа, объем добычи составил 31,841 млн кубометров. Сверхпланово добыто 1,921 млн кубометров газа.

План по сдаче газа перевыполнен на 9,3%. За отчетный период планировалось сдать 20,790 млн кубометров газа, сдано 22,716 млн кубометров. Сверхпланово сдано 1,926 млн кубометров газа. Объем сдачи газа вырос на 1,037 млн кубометров по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.