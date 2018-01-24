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    Спрос на нефть в ближайшие 25 лет может вырасти на 20 млн баррелей в сутки

    Выход из сделки ОПЕК+ нужно только после анализа рынка во второй половине 2018 года - министр

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия ожидает, что спрос на нефть в ближайшие 25 лет может вырасти на 20 млн баррелей в сутки.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на заседании Всемирного экономического форума в Давосе министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

    "Я думаю, что в ближайшие 25 лет или около того спрос вырастет на 20 млн баррелей", - сказал он. Помимо этого, министр заявил, что обсуждать выход из сделки ОПЕК+ нужно только после анализа рынка во второй половине 2018 года.

    "Думаю, что очень-очень маловероятно, что что-то изменится и мы выйдем [из сделки]. Мы должны сесть и обсудить, что нужно рынку, поставим это целью на вторую половину года, и тогда мы сможем говорить о спокойном и плавном выходе из сделки", - сказал аль-Фалех

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