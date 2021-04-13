Спотовая цена газа в Европе подскочила до 254 долларов

Это максимум за последние два месяца

Спотовые цены на газ в Европе с началом новой недели продолжили рост. Это произошло на фоне неожиданных для этого времени года холодов и сокращения поставок по трубопроводам из России и Норвегии.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, на голландском хабе TTF контракт с поставкой 13 апреля вырос до 254 долларов США за тысячу кубометров (это максимум за последние два месяца) после достижения уровня в 239 долларов США за тысячу кубометров с поставкой на 12 апреля.

С начала года средняя цена контракта «на день вперед» на TTF составила 222 доллара США за тысячу кубометров.

Отметим, что импорт газа странами Европы по итогам 2020 года сократился на 9% в годовом выражении, составив 326 млрд кубометров. Потребление природного газа в ЕС за отчетный период снизилось на 3% в годовом сопоставлении — до 394 млрд кубометров. Добыча газа в ЕС в прошлом году упала почти на 23%, составив 54 млрд кубометров.