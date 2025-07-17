Список стран, в которые Азербайджан экспортирует нефть

В январе-июне текущего года Азербайджан экспортировал в 18 стран 12 млн 46 тыс. 352,54 тонны нефти.
Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.
В ТОП-10 стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть за отчетный период, вошли Италия, Чехия, Хорватия, Румыния, Португалия, Германия, Великобритания, Ирландия, Греция и Нидерланды.
В таблице ниже представлен полный список стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть в январе-июне текущего года:
|
№
|
Страны
|
Количество (тонн)
|
По сравнению с январем-июнем 2024 г.
|
Статистическая стоимость (тыс. долларов США)
|
По сравнению с январем-июнем 2024 г.
|
1
|
Италия
|
6 820 798,97
|
+59,6%
|
3 602 341,97
|
+32,4%
|
2
|
Чехия
|
846 461,39
|
+11 %
|
449 595,51
|
-8,4%
|
3
|
Хорватия
|
744 703.91
|
+ 26,74 %
|
408 862,68
|
+ 8,7%
|
4
|
Румыния
|
685 972,26
|
+2 раза
|
378,039.37
|
+1,8 раза
|
5
|
Португалия
|
576,034.89
|
+1,6 раза
|
310 369.1
|
+37,7%
|
6
|
Германия
|
562 298,56
|
+27,5%
|
302 374.09
|
+3 %
|
7
|
Великобритания
|
324 555,66
|
+21 %
|
141 319.15
|
-12 %
|
8
|
Ирландия
|
243 468,25
|
-*
|
129 715.04
|
-*
|
9
|
Греция
|
232 396,39
|
+1,8%
|
128 990,34
|
-11 %
|
10
|
Нидерланды
|
223 330,7
|
+2,5 раза
|
126 482,41
|
+2,2 раза
|
11
|
Таиланд
|
137 785,75
|
-63,4%
|
75 910,84
|
-67,6%
|
12
|
Индонезия
|
130 925,36
|
+14 %
|
72 131.22
|
+4,2%
|
13
|
Тунис
|
125 674,35
|
-51 %
|
67 934,47
|
-59 %
|
14
|
Швейцария
|
89 696,92
|
-*
|
53 857,85
|
-*
|
15
|
Дания
|
88 157,38
|
-*
|
49 689,27
|
-*
|
16
|
Болгария
|
79 260,85
|
-*
|
48 231.11
|
-*
|
17
|
Австрия
|
90 177,31
|
-*
|
42 664,79
|
-*
|
18
|
Турция
|
44 653,65
|
-81 %
|
20 809,84
|
-84,4%
|
Итого
|
12 046 352,54
|
+8,5%
|
6 409 319.05
|
-8,6%
-* За аналогичный период прошлого года поставок не было.