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Список стран, в которые Азербайджан экспортирует нефть

Список стран, в которые Азербайджан экспортирует нефть Список стран, в которые Азербайджан экспортирует нефть
Энергетика
17 июля 2025 г. 16:33
Список стран, в которые Азербайджан экспортирует нефть

В январе-июне текущего года Азербайджан экспортировал в 18 стран 12 млн 46 тыс. 352,54 тонны нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

В ТОП-10 стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть за отчетный период, вошли Италия, Чехия, Хорватия, Румыния, Португалия, Германия, Великобритания, Ирландия, Греция и Нидерланды.

В таблице ниже представлен полный список стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть в январе-июне текущего года:

Страны

Количество (тонн)

По сравнению с январем-июнем 2024 г.

Статистическая стоимость (тыс. долларов США)

По сравнению с январем-июнем 2024 г.

1

Италия

6 820 798,97

+59,6%

3 602 341,97

+32,4%

2

Чехия

846 461,39

+11 %

449 595,51

-8,4%

3

Хорватия

744 703.91

+ 26,74 %

408 862,68

+ 8,7%

4

Румыния

685 972,26

+2 раза

378,039.37

+1,8 раза

5

Португалия

576,034.89

+1,6 раза

310 369.1

+37,7%

6

Германия

562 298,56

+27,5%

302 374.09

+3 %

7

Великобритания

324 555,66

+21 %

141 319.15

-12 %

8

Ирландия

243 468,25

-*

129 715.04

-*

9

Греция

232 396,39

+1,8%

128 990,34

-11 %

10

Нидерланды

223 330,7

+2,5 раза

126 482,41

+2,2 раза

11

Таиланд

137 785,75

-63,4%

75 910,84

-67,6%

12

Индонезия

130 925,36

+14 %

72 131.22

+4,2%

13

Тунис

125 674,35

-51 %

67 934,47

-59 %

14

Швейцария

89 696,92

-*

53 857,85

-*

15

Дания

88 157,38

-*

49 689,27

-*

16

Болгария

79 260,85

-*

48 231.11

-*

17

Австрия

90 177,31

-*

42 664,79

-*

18

Турция

44 653,65

-81 %

20 809,84

-84,4%

Итого

12 046 352,54

+8,5%

6 409 319.05

-8,6%

-* За аналогичный период прошлого года поставок не было.

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