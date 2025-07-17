Список стран, в которые Азербайджан экспортирует нефть

Список стран, в которые Азербайджан экспортирует нефть

В январе-июне текущего года Азербайджан экспортировал в 18 стран 12 млн 46 тыс. 352,54 тонны нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

В ТОП-10 стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть за отчетный период, вошли Италия, Чехия, Хорватия, Румыния, Португалия, Германия, Великобритания, Ирландия, Греция и Нидерланды.

В таблице ниже представлен полный список стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть в январе-июне текущего года:

№ Страны Количество (тонн) По сравнению с январем-июнем 2024 г. Статистическая стоимость (тыс. долларов США) По сравнению с январем-июнем 2024 г. 1 Италия 6 820 798,97 +59,6% 3 602 341,97 +32,4% 2 Чехия 846 461,39 +11 % 449 595,51 -8,4% 3 Хорватия 744 703.91 + 26,74 % 408 862,68 + 8,7% 4 Румыния 685 972,26 +2 раза 378,039.37 +1,8 раза 5 Португалия 576,034.89 +1,6 раза 310 369.1 +37,7% 6 Германия 562 298,56 +27,5% 302 374.09 +3 % 7 Великобритания 324 555,66 +21 % 141 319.15 -12 % 8 Ирландия 243 468,25 -* 129 715.04 -* 9 Греция 232 396,39 +1,8% 128 990,34 -11 % 10 Нидерланды 223 330,7 +2,5 раза 126 482,41 +2,2 раза 11 Таиланд 137 785,75 -63,4% 75 910,84 -67,6% 12 Индонезия 130 925,36 +14 % 72 131.22 +4,2% 13 Тунис 125 674,35 -51 % 67 934,47 -59 % 14 Швейцария 89 696,92 -* 53 857,85 -* 15 Дания 88 157,38 -* 49 689,27 -* 16 Болгария 79 260,85 -* 48 231.11 -* 17 Австрия 90 177,31 -* 42 664,79 -* 18 Турция 44 653,65 -81 % 20 809,84 -84,4% Итого 12 046 352,54 +8,5% 6 409 319.05 -8,6%

-* За аналогичный период прошлого года поставок не было.