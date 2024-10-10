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СПБУ “Satti” будет задействована в буровых работах на месторождении Челекен в туркменском секторе Каспия

СПБУ “Satti” будет задействована в буровых работах на месторождении Челекен в туркменском секторе Каспия Компания “KMG Drilling and Services”, дочерняя структура нацкомпании “КазМунайГаз” (КМГ), владеющая самоподъемной плавучей буровой установкой (СПБУ) “Satti”, открыла офис в Туркменистане.
Энергетика
10 октября 2024 г. 09:52
СПБУ “Satti” будет задействована в буровых работах на месторождении Челекен в туркменском секторе Каспия

Компания “KMG Drilling and Services”, дочерняя структура нацкомпании “КазМунайГаз” (КМГ), владеющая самоподъемной плавучей буровой установкой (СПБУ) “Satti”, открыла офис в Туркменистане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение КМГ.

“В связи с предстоящими работами, в Ашхабаде открыт филиал компании KMG Drilling and Services, что позволяет оперативно и эффективно осуществлять деятельность в Туркменистане. Это событие знаменует важный этап в расширении присутствия Казахстана на международных рынках нефтесервисных услуг, а также укрепляет двустороннее сотрудничество Казахстана и Туркменистана”, - говорится в информации.

КМГ также сообщила, что в августе текущего года KMG DS и Dragon Oil Turkmenistan Limited подписали контракт на проведение буровых работ в туркменском секторе Каспийского моря.

“Для этих целей будет задействована СПБУ “Satti”, которая начнет буровые работы на месторождении Челекен. После модификации в 2021 году СПБУ грузоподъемность увеличилась с 453 до 680 тонн, что открывает новые возможности для более масштабных проектов”, -говорится в сообщении.

Компания отмечает, что успешное использование СПБУ “Satti” в зарубежных проектах подтверждает способность Казахстана выполнять сложные нефтегазовые работы на мировом уровне.

СПБУ Satti - первая установка, полностью построенная в Казахстане. С ее помощью можно пробурить скважины до 6 км как на мелководье, так и на больших глубинах моря. Строительство велось в течение трех лет по американским технологиям на двух верфях. Стоимость буровой составила $270 млн.

Отметим, что в августе 2021 года Satti была задействована в азербайджанском секторе Каспия в проекте Shallow Water Absheron Peninsula (SWAP - мелководье Апшеронского архипелага), оператором которого является British Petroleum Absheron Limited. Это стало возможным на основе договора, подписанного в феврале 2021 года между "KMG Drilling&Services и Caspian Drilling Company о бурении скважин в азербайджанском секторе Каспия, где SOCAR и BP проводят совместные разведочные работы.

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