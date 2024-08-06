СП по экспорту зеленой энергии из ЦА в Европу через Азербайджан будет располагаться в Баку

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан договорились о создании в Баку совместного предприятия по проекту экспорта “зеленой” энергии из стран Центральной Азии в Европу.

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан договорились о создании совместного предприятия по проекту экспорта зеленой энергии из стран Центральной Азии в Европу со штаб-квартирой в Баку.

Как передает корреспондент Report из Астаны, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов, выступая на первой встрече министров энергетики стран Центральной Азии.

"Есть хорошая динамика и прогресс в рамках реализации проекта соединения энергосистем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана для экспорта зеленой энергии из ЦА в Европу", - заявил О.Зейналов.

По его словам, стороны уже утвердили техническое задание на проведение предварительного ТЭО проекта.

"Рабочая группа из представителей трех стран приняла решение о создании в Баку совместного предприятия с участием национальных энергетических компаний Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Итальянская консалтинговая компания CESI выбрана для подготовки ТЭО проекта”- отметил О.Зейналов.

Он добавил, что также согласован текст проекта Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

"Подписание документа на высоком уровне будет безусловно способствовать успешной реализации проекта. Этот и другие экспортные коридоры, идущие через Азербайджан, открывают широкие перспективы для передачи зеленой энергии из стран Центральной Азии в Европу. Доступ к данным коридорам может обеспечить диверсификацию рынков для экспорта электроэнергетических ресурсов Центрально-азиатских стран", - заметил он.

Кульпаш Конырова