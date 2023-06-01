Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном

21 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил с официальным визитом Литву. В ходе встречи президента Ильхама Алиева и президента Литовской Республики Гитанаса Науседы обсужден ряд важных вопросов по сотрудничеству в таких сферах, как информационные т

21 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил с официальным визитом Литву. В ходе встречи президента Ильхама Алиева и президента Литовской Республики Гитанаса Науседы обсужден ряд важных вопросов по сотрудничеству в таких сферах, как информационные технологии, кибербезопасность, возобновляемая энергетика и т.д.

Партнерские отношения между Азербайджаном и Литвой выходят на новый уровень. И сотрудничество в области солнечной энергетики может ознаменовать начало нового этапа развития экономических отношений между странами.

Об этом в интервью Report рассказал советник президента Литвы Вайдас Аугустинавичюс:

- Как бы вы оцениваете уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Литвой в настоящее время? Каким образом визит президента Алиева в Литву сказался на развитии двусторонних отношений?

- Двусторонние отношения между Азербайджаном и Литвой очень динамичны. В прошлом году президент Литовской Республики Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене посетили Азербайджан вместе с официальной делегацией по вопросам бизнеса и образования. Это был очень успешный визит, многообещающие результаты которого положительно сказались на развитии двустороннего сотрудничества. Год назад лидеры двух стран начали содержательные обсуждения двустороннего сотрудничества и заложили основы для развития двусторонних отношений во многих областях. В этом году президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Вильнюс в составе большой делегации, включающей представителей бизнеса. Этот визит создал еще более позитивную динамику и перспективы для отношений между Литвой и Азербайджаном. Азербайджан был и останется важным партнером Литвы, и стратегический интерес остается прежним - дальнейшее развитие двусторонних связей.

- Не могли бы вы прокомментировать подписанные соглашения, определяющие практические направления будущего сотрудничества между двумя странами?

- Мы очень рады интенсивным связям между институтами Азербайджана и Литвы - количество подписанных в ходе визита соглашений является лучшим подтверждением расширения отношений между двумя странами. В Вильнюсе были подписаны три соглашения:

- Соглашение между Министерством окружающей среды Литовской Республики и Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;

- Программа сотрудничества между Генеральными прокуратурами на 2024-2025 гг;

- Соглашение о сотрудничестве между Министерством социальной защиты и труда Литовской Республики и Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики в области молодежной политики.

Мы убеждены, что эти правовые рамки являются очень хорошим началом для реального практического сотрудничества и будут мотивировать другие учреждения, бизнес-сообщество и университеты следовать прекрасным примерам сотрудничества.

- Есть ли планы по увеличению товарооборота между странами?

- У Литвы и Азербайджана огромные неиспользованные возможности для экономического сотрудничества. Президент Литвы Гитанас Науседа на открытии бизнес-форума в Вильнюсе подчеркнул: "Азербайджан - важный партнер Литвы, и мы заинтересованы в поиске взаимовыгодных возможностей". Открытая и ориентированная на экспорт экономика Литвы в настоящее время входит в число 15-и наиболее диверсифицированных экономик мира. Способность адаптироваться и искать новые рынки является одной из самых сильных сторон Литвы, а также основой нашего долгосрочного успеха.

Литва рассматривает Азербайджан как растущую экономическую державу с огромным энергетическим потенциалом и стремлением к диверсификации. Различные отрасли экономики Азербайджана, такие как информационные технологии, логистика, производство, передовая пищевая промышленность и возобновляемые источники энергии, привлекают литовских предпринимателей.

Для тех, кто желает использовать наш экономический потенциал, в Литве существует семь свободных экономических зон со значительными налоговыми льготами. Наша цифровая инфраструктура - быстрая и доступная, одна из лучших в Европейском Союзе.

- Что вы можете сказать о сотрудничестве в области "зеленой" экономики между Азербайджаном и Литвой?

- Литва изучает планы Европейского Союза по поддержке промышленного производства зеленых технологий. Новые возможности откроются благодаря прорыву в производстве с нулевым уровнем загрязнения. Это принесет пользу экономике Литвы. Развитие экономики с нулевым уровнем загрязнения также может сблизить экономики Литвы и Азербайджана.

Литва планирует построить экономику, ориентированную на нулевой уровень, основанную на производстве возобновляемых источников энергии, производстве электроэнергии, электронной мобильности и автомобильном секторе. Также мы хорошо продвинулись в области Интернета вещей и бизнес-моделей циркулярной экономики.

Чтобы обеспечить экономику стабильными энергоресурсами, Литва за последнее десятилетие реализовала огромные инвестиционные проекты в области электроэнергетики и газовой инфраструктуры, включая терминал СПГ. Сейчас энергетический сектор Литвы дополнен парками солнечной и ветровой энергии. Литва находится на пути к созданию одного из первых оффшорных ветроэнергетических парков в Балтийском море.

Литва приближается к экономической модели, основанной на низких фиксированных ценах на энергию, которая будет вырабатываться из возобновляемых ресурсов как на суше, так и на море. Это значительно повысит конкурентоспособность производственного сектора и сектора услуг.

- Что Вы думаете о сотрудничестве в области инноваций и технологий - есть ли совместные проекты в этих областях?

- Развитие зеленых технологий - это возможность реализовать неиспользованный потенциал экономического партнерства между Литвой и Азербайджаном. В настоящее время существуют общие партнерские отношения в области информационных технологий, и Литва считает, что инновационная сфера станет основой ожидаемого более интенсивного экономического сотрудничества между двумя странами. Растущее число документов о сотрудничестве, подписанных Инновационным агентством Литвы с азербайджанской стороной в этом и прошлом году, свидетельствует о развитии будущих связей.

- Как бы вы прокомментировали расширение сотрудничества в энергетическом секторе? Во время визита президента Гитанаса Науседы в Баку в 2022 году он подчеркнул, что Литва может предложить Азербайджану решения в области возобновляемой энергии, особенно солнечной. Что Вы можете сказать по этому поводу?

- В области электроэнергетики цель Литвы - стать самодостаточным производителем "зеленой" электроэнергии к 2030 году. Для этого установленная мощность производства энергии ветра и солнца должна увеличиться почти в 7 раз, и этот процесс трансформации уже начался.

Литовские энергетические компании и научные учреждения накопили исключительный опыт в области солнечной энергии. У нас растет отечественное производство солнечных модулей с аккумуляторными батареями, предназначенных для использования в быту, бизнесе и сельском хозяйстве. Наши компании обладают знаниями по формированию, строительству и эксплуатации крупных проектов солнечных парков и готовы удовлетворить потребности Азербайджана в этой области. Солнечная энергетика может ознаменовать начало нашего взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном в области энергетики.