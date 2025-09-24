Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Сотрудники "Узбекнефтегаз" ознакомились с системой управления рисками SOCAR

    Энергетика
    • 24 сентября, 2025
    • 16:32
    Сотрудники Узбекнефтегаз ознакомились с системой управления рисками SOCAR

    Группа сотрудников узбекской компании "Узбекнефтегаз" посетила Баку в рамках меморандума о сотрудничестве с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) по подготовке кадров.

    Об этом передает Report со ссылкой на "Узбекнефтегаз".

    В ходе стажировки по теме "Управление рисками в нефтегазовом бизнесе" специалисты департамента финансового и комплаенс-контроля впервые ознакомились с системой управления рисками и финансового контроля SOCAR. Они также приняли участие во встречах и тренингах по технологической безопасности и комплаенс-контролю, а также обменялись профессиональным опытом с коллегами.

    По итогам стажировки планируется дальнейшее совершенствование процессов управления рисками в деятельности "Узбекнефтегаза" и постепенное внедрение международных практик.

    "Сотрудничество между компаниями способствует не только повышению квалификации персонала, но и двустороннему обмену опытом, а также укреплению связей между организациями", - говорится в сообщении компании.

