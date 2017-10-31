Состоялось празднование 25-летия сотрудничества SOCAR-BP

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Палате лордов парламента Великобритании состоялось мероприятие, посвященное 25-летию сотрудничества SOCAR-BP.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на мероприятии приняли участие члены Палаты лордов Ричард Ризби и Дэвид Эванс, вице-президенты SOCAR Рафига Гусейнзаде и Тофиг Гахраманов, государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан, региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, вице-президент головного офиса BP Эмили Олсон, главный операционный директор Гордон Биррел, вице-президент ВР по AGT Джо Мерфи, посол Азербайджана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Тахир Тагизаде, посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофт, а также послы других посольств и прочие официальные лица.

Открывший мероприятие лорд Эванс отметил, что такие встречи уже стали традицией и служат дальнейшему укреплению отношений между двумя странами. Вице-президент SOCAR Р.Гусейнзаде рассказала о 25-летнем сотрудничестве SOCAR-BP, реализованных за прошедший период успешных проектах. Затем региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Г.Джонс подчеркнул, что продление "Контракта века" до 2050 года является знаменательным событием.