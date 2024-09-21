В Баку состоялось мероприятие по случаю 30-летия "Контракта века" и Дня нефтяника

20 сентября во дворце "Гюлистан" состоялось мероприятие по случаю 30-летия “Контракта века" и профессионального праздника - День нефтяника.

20 сентября во дворце "Гюлистан" состоялось мероприятие по случаю 30-летия “Контракта века" и профессионального праздника - День нефтяника.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана, в мероприятии приняли участие официальные лица, представители местных и зарубежных компаний.

Затем был представлен видеоролик с выступлениями президента Азербайджана Ильхама Алиева в прошлом году относительно энергетической сферы.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф зачитал текст поздравительного письма президента Азербайджана нефтяникам.

Выступая на мероприятии, президент SOCAR от имени нефтяников выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за развитие нашей нефтегазовой отрасли, за постоянную поддержку нефтяников.

Затем благодарственное письмо, адресованное нефтяниками президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, зачитал Фирдовси Ахмедов.

В рамках мероприятия состоялась церемония подписания ряда документов о сотрудничестве.

Между компаниями SOCAR, bp, ONGC Videsh, TPAO, ExxonMobil, Itochu, Inpex, MOL Group, Equinor был подписан документ "Второе приложение к соглашению от 14 сентября 2017 года о совместной разработке месторождений "Азери", “Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря и долевом разделе добычи".

Также SOCAR и BP подписали меморандумы о взаимопонимании о сотрудничестве по нефтегазовым проектам, а также по нефтяным месторождениям "Карабах" и "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара" в целях повышения безопасности энергоснабжения.

В то же время SOCAR и MOL Hungarian Oil and Gas подписали меморандум о взаимопонимании “О разведке, разработке и добыче на участке "Шамахы-Гобустан".

Затем по совместной инициативе Министерства цифрового развития и транспорта и SOCAR была проведена церемония гашения марок, посвященных 30-летию "Контракта века". Конверты были погашены президентом SOCAR Ровшаном Наджафом, заместителем министра цифрового развития и транспорта Джавидом Гурбановым, исполнительным вице-президентом BP по добыче и операциям Гордоном Биррелом, региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом.

Затем был показан короткометражный фильм "Четыре друга", снятый по заказу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).