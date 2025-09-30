Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Состоялось III заседание рабочей подгруппы по пространству зеленой энергии

    Энергетика
    • 30 сентября, 2025
    • 16:02
    Состоялось III заседание рабочей подгруппы по пространству зеленой энергии

    Состоялось III заседание рабочей подгруппы по "Пространству зеленой энергии", созданной с целью разработки Стратегии социально-экономического развития на 2027-2030 годы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

    На заседании, проведенном под руководством министра Парвиза Шахбазова, был обсужден План мероприятий, разработанный по цели "пространство зеленой энергии" проекта Стратегии. В соответствии с национальным приоритетом "Страна чистой окружающей среды и зеленого роста" была предоставлена информация о 46 предложениях по мероприятиям по 7 направлениям, а также о целевых индикаторах развития энергетического сектора.

    Рассмотрены перспективы реализации этих мероприятий и возможности финансирования. Было решено продолжить обсуждение "Плана мероприятий", в ближайшее время завершить работы по обоснованию и экспертизе финансовых требований и представить окончательный вариант к следующему заседанию рабочей подгруппы в октябре.

    "Yaşıl enerji məkanı" üzrə Alt İşçi qrupun III iclası keçirilib

